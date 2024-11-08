Трамп на второй срок может получить максимальный уровень возможной власти, имея большинство в Сенате и Конституционном суде США.

Республиканцы могут получить абсолютную власть в США, тем более так называемый полный контроль над палатой представителей уже близок.

Прогноз канала CNN показывает, что представители республиканцев побеждают в 10 избирательных округах, и если они по итогу получат «шесть первых мест», то те самые 218 мандатов помогут «взять» палату представителей под свой контроль. Информационное агентство AP пока что сообщило о точных данных по 410 округам из 435, где указало, что республиканцам не хватает 7 голосов для полной победы над Демократической партией США.

Вместе с тем представляющий демократов Хаким Джеффрис в беседе с журналистами The Hill объявил, что его партия не сдаётся и рассчитывает на победу в палате представителей.









А мы вспомним, что представляющий Республиканскую партию 78-летний Дональд Трамп, победивший действующего вице-президента Камалу Харрис в битве за кресло следующего хозяина Белого дома, во время своего первого президентского срока находился в изначальной роли проигравшего, где все законодательные инициативы главы американской исполнительной власти стопорил и тормозил Конгресс, в котором верховодили тогдашние демократы.