Боеприпас, в отличие от ракет, практически невозможно сбить, даже если использовать кинетические противоракеты ЗРК Patriot.

Фугасный авиационный боеприпас ФАБ-3000 на 2024 год является самым большим корректируемым снарядом. Соответствующее мнение в беседе с отечественными журналистами «Ленты» изложил эксперт Василий Дандыкин.

Как объяснил военный специалист, данный тип бомбы сбрасывается за несколько десятков километров от цели, а точность последующего прилёта практически не оставляет шансов на счастливый исход для оппонента.

Дандыкин назвал и причины «второй жизни» самой большой российской бомбы-планера: воздушный фугасный снаряд идеален для уменьшения потерь передовых штурмовых групп, словно специально созданный для демонтажа капитальных фортификационных сооружений украинской армии. Причем ФАБ-3000 оказывает действенное моральное воздействие на украинскую пехоту, значимо уменьшая физическое и психическое здоровье обороняющихся.

На днях один из бортов оперативно-тактической авиации ВКС РФ буквально «умножил» украинские позиции в российском курском приграничье, расчистив территорию от присутствия ВСУ на площади в 1 кв. километр.

А мы вспомним, что фугасный снаряд большинства российских авиабомб является той самой классикой из мира свободнопадающих боеприпасов, имея универсальное поражающее воздействие благодаря мощной ударной волне и дробящему эффекту.

И в отличие от классических ракет с тонкостенным металлическим корпусом, бомбу-планер практически невозможно сбить: сначала её трудно засечь, сбрасываемую относительно близко от цели, а также невозможно сбить, даже если противоракета ЗРК Patriot попала в корпус толстостенного боеприпаса, что уже неоднократно случалось вблизи линии ЛБС.