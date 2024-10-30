В погоне за сверхприбылями умные в кавычках продавцы по итогу сами остаются в дураках.

Что такое покупательская юридическая подкованность, и наоборот, слишком слабое знание российских законов со стороны недобросовестного продавца, показал примечательный случай, освященный редакцией ТГ-канал Mash. Так в Подмосковье внимательный мужчина нашел сверхвыгодное коммерческое предложение, согласно которому продавец обязался продать новейшие ноутбуки линейки MacBook Pro 14 всего за 1107 рублей. И это цена не за каждый образец, а сразу за три комплекта. Именно такую «рекламную» цену в публичной оферте установил продавец с целью получить необоснованную выгоду позже.

В материале дела сообщается, что российский гражданин по имени Денис, изучая предложения отечественных маркетплейсов, нашёл рекламу товаров фирмы Apple по 369 рублей за единицу товара. Денис оплатил онлайн три штуки такого товара, но вместо новеньких и крайне дорогих ноутбуков получил ровно ничего.









А теперь слово тому самому недобросовестному продавцу. Ответчик в суде рассказал, что выставив цену в 369 рублей, он рассчитывал на привлечение потенциальных покупателей. Но продавать за такую цену, которая ровно в 379 раз ниже рыночной цены за самую бюджетную модель, стоящую 140 тыс., он и не намеревался.

А вот суд, рассмотрев все нюансы дела, стал на сторону более умного в юридических тонкостях клиента.

В итоге вместо прибыли очень корыстолюбивому продавцу пришлось отдать три оригинальных ноутбука MacBook Pro 14 за те самые 1107 рублей.

Предположительно на такой «сверхвыгодной сделке для себя» продавец потерял от 500 тыс. до 1 млн. рублей.