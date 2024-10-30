Но в и городском периметре многотонные ФАБы не делают оборону ВСУ слишком комфортной и легкой.

Каждый новый день на передовой несёт украинским войскам лишь одни затруднения и потери живой силы и дефицитной бронетехники, что в итоге заставляет ВСУ откатываться всё дальше на запад. При этом постоянно ощущая на себе непреклонные атаки со стороны российских штурмовиков. О сегодняшних невзгодах и военных неудачах украинской армии на донецком направлении порассуждали корреспонденты газеты Handelsblatt.

Иностранные журналисты воочию увидели, что город-крепость Авдеевка в минувшем феврале так и не смогла стать неприступной бетонированной твердыней, как и по итогу точно такой же «железной» в текущем октябре цитаделью не стал и Угледар.

А чем дальше будут двигаться российские войска, попутно освобождая остальные города и поселения Донбасса, тем меньше за украинскими спинами будет крепких промышленных районов, идеальных для организации оборонительных узлов. Разумеется, ВСУ такая ситуация крайне невыгодна в тактическом и оперативном планах. Но сделать что-либо и изменить в лучшую сторону сегодняшнее положение дел на передовой, украинские генералы, испытывая буквально непосильную нужду в опытных и многочисленных войсках, не могут.





Тем временем западные издания увидели стремительно ухудшающуюся ситуацию для ВСУ и в районе Купянска

По итогу дальнейших боёв за Донбасс украинские солдаты и офицеры до самого речного массива Днепра будут находиться в голой степи, в которой трудно организовать долговременные защитные сектора. А это значит только лишь одно: высокие потери и опять бесконечное отступление всё дальше на запад.