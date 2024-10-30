Правдивая новость от СБУ или нет, но новые варианты дальнобойных барражирующих боеприпасов РФ стали куда опасней и буквально умней.

Украинская спецслужба заподозрила неладное, когда и без такого эффективные по части собственных боевых возможностей беспилотные барражирующие боеприпасы семейства «Герань» стали ещё более опасными и приобрели новые свойства. Речь идёт о свежей публикации от СБУ, где украинские спецслужбисты отчитались о якобы задержании не просто обычного квалифицированного инженера, а самого настоящего ученого с научными регалиями, сотрудничавшего с российскими коллегами. Последние занимались производством «Гераней».

Харьковчанин, имеющий отличные знания в двигателестроении, якобы помог в значительной части усовершенствовать внутреннее содержимое отечественных дронов-камикадзе.

Существенно были улучшены двигатель и портативная наземная установка-катапульта. Чертежи оных в крайне оперативном режиме поступили ведущим инженерам одного из российских машиностроительных предприятий, создающего грозные боевые БПЛА для российской армии.

Тот самый задержанный СБУ харьковчанин

Тем временем новые версии «Гераней» получили телевизионную камеру, способную в режиме реального времени передавать крайне важную и актуальную разведывательную информацию на командные пункты ВС РФ. В одной из таких удачных атак была уничтожена подстанция в Сумской области, что попало на кадры объективного воздушного контроля и загружено в мировую Сеть.