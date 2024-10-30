Тот самый случай, когда в своё оправдание сказать практически уже и нечего.

Украинский волонтёр и крупный журналист Юрий Бутусов возмутился слабой стойкостью украинских бойцов, абсолютно неспособных защитить сколько-нибудь долго даже долговременные узлы обороны под натиском ВС России, состоящих из обычных солдат.

Во время своей собственной пресс-конференции главный редактор одного из украинских СМИ высказался о российских солдатах, якобы прошедших лишь 2-недельный курс первоначальной военной подготовки. И такие новички (ред. правка: в своем авторском выступлении Бутусов российских военных, осуществивших прорывы последних дней называет «мобиками», что технически неверно, так как мобилизация была в 2022-ом, но не в 2024-м, когда в армию попадали исключительно российские граждане, подписавшие контракт), имеющие за плечами по утверждению Бутусова лишь 2-недели базового курса военной подготовки, легко пробиваются через широкую полосу украинской обороны, попутно сминая последнюю.

И это несмотря на то, что украинские мобилизованные мужчины в своих учебных центрах проходят учебный курс базовой подготовки в течение 6 недель, что в теории делает их более боеспособными, чем их российские визави. Но на практике это совершенно не так.

По итогу выступления Бутусов ещё раз повторил, прорывает укрепленную украинскую ЛБС не какой-то мощный штурмовой спецназ ВС РФ, а обычные российские военные.