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Madarator
Украинский журналист Бутусов: Город Горняк был занят российскими войсками за один день
Теперь на очереди стратегически важное Курахово.

   Главный редактор и украинский волонтер Юрий Бутусов заявил, что стратегически важный для обороны Курахово город Горняк, российскими войсками был занят всего лишь за сутки боёв. Причем по утверждению украинского журналиста, за такой особо необходимый украинскому Генштабу населённый пункт фактически боёв на городской территории и не велось. 

   Волонтёр считает, что российские штурмовики фигурально вошли в пустой город, встречать наступление которых пришлось весьма малочисленному арьергарду украинских военных. Последние, в силу объективных причин, не стали долговременным заслоном для мощного наката ВС РФ.  Отсюда такие и сверхуспешные результаты.

Флаг российских штурмовиков в Горняке

   Тем временем мужчина прошелся в негативном ключе и по высшему украинскому командованию, по какой-то неизвестной ему причине не выделившему необходимое количество для обороны во всех смыслах ключевой позиции солдат и офицеров ВСУ.

Освобождённый Горняк на карте

   По словам Бутусова вышло так, что велись необязательные и трудные бои вокруг прилегающих к городу лесопосадках, но самая высотная точка н.п., расположенная в самом Горняке, фактически была сдана без боя. 

   Поэтому смотря в перспективу, можно со 100% гарантией утверждать, что дальше для украинской армии будет только хуже. Теперь у ВС России весьма чувствительное преимущество в виде возвышающейся над всей окрестной округой местности. 

#всу #покровское направление #горняк #юрий бутусов
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