Уникальная и эффективная операция израильских спецслужб с "неотслеживаемыми" устройствами связи оттолкнула иранское руководство от любви к продукции Motorola.

Сделав вполне однозначные выводы после резонансной акции израильских спецслужб, выполнивших на невероятно успешном уровне диверсионную операцию, заставив сдетонировать по кодированному сигналу пейджеры американской коммерческой организации Motorola, высшие чиновники исламской республики заблокировали ввоз и использование телекоммуникационной продукции «Moto» на всех землях Ирана. О том, что теперь в Иране под запретом находятся устройства из сегмента мобильных телефонов и пейджеров Motorola, информирует индийская пресса в лице Republic World.

Так в публикации раскрывается, что из соображений национальной безопасности, Тегеран адекватно воспринял в качестве реальной угрозы те самые смартфоны и пейджеры, выпускаемые под весьма узнаваемым брендом Motorola. И высокопоставленные чиновники Тегерана сделали вполне однозначный вывод, предусматривающий, что нет лучшего решения, чем заблокировать и отказать в регистрации в качестве легально действующего телекоммуникационного оборудования данным категориям американских товаров, выпускаемых этой американской фирмой.

На новые изменения весьма чутко и оперативно отреагировали местные маркетплейсы, поставившие плашку «нет в наличии» на весь ассортимент Motorola среди пейджеров и смартфонов, продававшихся ранее вполне свободно на всей иранской территории.