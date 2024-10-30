Когда прозрение наступает слишком поздно.

Недовольство испытывают простые украинцы и местные военные, наблюдая недостаточную по их мнению западную военную помощь, идущую Украине. О серьёзном недоумении гражданских и военных украинцев напоминает свежая публикация The New York Times.

Американские корреспонденты провели журналистскую беседу с несколькими представителями среза украинского общества, у которых удалось узнать личное мнение по поводу происходящего между Украиной и её западными партнёрами.

Так волонтёр Евгений Тузов возмутился, что ни Вашингтон ни Брюссель не видят в своих планах, как Украина побеждает Россию, но отчетливо видят, как ВСУ будут сражаться с армией РФ, что называется «до последнего украинца». По мнению Тузова, западным странам совсем не нужен выигрыш украинской армии, её устраивает лишь ослабление Москвы, но никак не полное поражение ВС России.





Высказался по поводу российской СВО и дроновод 57-й бригады ВСУ с полевым позывным «Фрегат», объяснивший иностранному работнику прессы такую простую истину, что победу над армией РФ не одержать исключительно при помощи саперных лопат и ручных пулеметов. По мнению оператора дронов, Запад очень сильно перед Украиной виновен тем, что высокоточного вооружения у ВСУ всё ещё недостаточно.

Подытоживая, авторы публикации в NYT отметили, что такие обвинения от украинцев далеко не новы. Подобное звучало ещё на первый год российской спецоперации. Но на третий год СВО недовольных голосов в сторону западных союзников стало заметно больше. А если мы рассмотрим информацию Кильского института мировой экономики, то согласно его данным, США и ЕС в совокупности на нужды Украины потратили ощутимые 220 млрд. долларов.