Владимир Александрович старательно притворяется "непонимающим", отказываясь принять тот факт, что ядерную державу обычными ракетами никогда не победить.

Во время беседы с высокопоставленными информаторами, работающими в Белом доме, журналисты издания The New York Times, выяснили, что Владимир Зеленский был на 100% ошеломлен, услышав прямой отказ от предоставления Украине широкого ассортимента дальнобойного ракетного вооружения. Так главе украинского государства представители Вашингтона прямо объяснили, что количество военных объектов России, которые возможно атаковать, кратно ослабив оборонительный и наступательный потенциал Москвы, намного больше, чем есть в наличии дальнобойных ракет у американской армии, как у любого другого союзника Киева. Тем более Зеленский так и не смог привести убедительных доводов, благодаря которым ВСУ должны получить в своё полное распоряжение высокоточное вооружение, способное поражать цели в глубине российских территорий.









Смогли получить американские репортёры и анонимные комментарии от экс-управленцев, близких к Кремлю, объяснившие работникам западной прессы, что Владимир Путин будет готов к переговорам с Украиной лишь тогда, когда украинские войска добровольно покинут курское приграничье.

В итоге своей публикации авторы статьи пришли к выводу: мир между Украиной и Россией возможен лишь после выборов американского президента.