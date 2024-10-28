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Madarator
Боец российского ВДВ сбил украинский дрон броском автомата и попал на видео
Подобные навыки отрабатывают практически все будущие штурмовики в учебных центрах МО РФ.

   Военнослужащий РФ, проходящий службу в ВДВ в зоне проведения спецоперации на территории Украины, перехватил украинский беспилотный боеприпас, поразив дрон метким броском личного оружия. Кадры, как автомат обезвреживает опасный для жизни беспилотник ВСУ, разместил отечественный ТГ-канал «Архангел спецназа».


Десантные подразделения РФ являются одними из самых мотивированных и стойких подразделений ВС РФ.


   Рассматривая редкое видео, отчетливо видно, как беспилотные fpv-коптеры принадлежности ВСУ нацелились на БМП-3 с бойцами ВДВ. Для обезвреживания грозных воздушных объектов был открыт огонь из автоматов, но дроны сбить не удавалось. Тогда для надёжного перехвата был использован предельно точный и эффективный бросок личного оружия, что возымело эффект. Столкновение с 4-килограммовым препятствием украинский дрон-камикадзе не пережил. Десантники так же нивелировали угрозу, исходящую и от второго БЛА украинских ВС.


Солдатская смекалка и изрядная доля воинской удачливости помогли относительно спокойно справиться с внезапным инцидентом.

   Точной информации, когда и где произошёл бой против воздушной техники ВСУ, в «Архангеле спецназа» не уточнили.

#вдв рф #вдв вс рф #вдв на сво #человек против дрона
Источник: t.me
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