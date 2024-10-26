Выдержать прилёт ударного боеприпаса в самое слабое место может не только лишь каждый украинский ОБТ.

Украинский танк не смог выдержать противостояние с одним российским дроном-камикадзе и в буквальном смысле отбросил башню. Соответствующие кадры эффективного тройного взрыва опубликовал ТГ-канал «Изнанка». Сообщается, что во время приграничного курского рейда экипаж украинского ОБТ забыл, что находится в зоне досягаемости любого из российских ударных fpv-коптеров, коих ожидать долго и не пришлось.









Так на кадрах объективного контроля прекрасно видно, как тяжелая гусеничная машина буквально выкатилась на открытое пространство, чем не преминул воспользоваться российский дроновод, направивший коптер с боезарядом в самую слабозащищенную часть – зону стыковки башни с танковым шасси. В этом месте с внутренней стороны находится и внешняя боеукладка, которая и сдетонировала, защищенная лишь слабым решетчатым экраном.

После взрыва снарядов как раз танк и откинул башню. И хотя деталь весит 16 тонн, абсолютно ничего не помешало отбросить столь тяжелый груз далеко от корпуса.









Но на этом взрывы не закончились: сдетонировали головные части и метальные снаряды, находившиеся в автомате заряжания вместе с топливным резервуаром.

А теперь предположим, почему часто при взрывах у танков отрывает башенную установку.

Когда происходит взрыв внутри танка, особенно в боевом отделении, где находится боекомплект (снаряды, топливо), возникает мощная ударная волна. Эта волна распространяется со скоростью звука через весь объем танка, создавая огромное давление. Так как башня танка соединена с корпусом шарнирным механизмом, она становится слабым местом под воздействием этой волны.





Последствия взрыва





Основные причины, почему башня танка может быть отброшена при внутреннем взрыве:

1. Давление газа. При взрыве боеприпасов внутри танка образуется большое количество раскалённых и расширяющихся во внутреннем объеме газов. Эти газы стремятся расшириться дальше, создавая высокое давление внутри корпуса. Поскольку башня закреплена на корпусе через башенный погон, то она становится наиболее уязвимой частью конструкции, так как газы ищут выход наружу.

2. Конструкция башни. Башня танка обычно крепится к корпусу с помощью поворотного механизма, который позволяет ей вращаться вокруг своей оси. Это соединение не предназначено для того, чтобы выдерживать огромные нагрузки, возникающие при внутреннем взрыве. Под действием давления газов башня просто отрывается от корпуса и вылетает наружу.

3. Путь наименьшего сопротивления. Ударная волна стремится найти путь наименьшего сопротивления, чтобы выйти из замкнутого пространства. В случае взрыва внутри танка таким путем часто оказывается именно башня, поскольку она соединена подвижной конструкцией, которая легче разрушить, чем монолитный корпус.

4. Защита экипажа. Отбрасывание башни иногда рассматривается как защитный механизм, позволяющий снизить последствия взрыва для экипажа. Если бы башня оставалась на месте, давление могло бы привести к разрушению всего танка и серьезным травмам или гибели экипажа. Отлетевшая башня уменьшает давление внутри танка и снижает риск разрушения корпуса.

Таким образом, основной причиной отбрасывания башни танка при взрыве являются конструктивные особенности соединения башни с корпусом, а также стремление ударной волны найти выход из замкнутого объема.