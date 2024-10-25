Попытка ударных частей украинских ВС деблокировать кольцо окружения успеха не имела.

Подразделения украинской армии, предпринявшие отчаянную попытку отступить через населённый пункт Новый Путь к российско-украинской границе, не смогли добиться поставленной цели, продолжая находиться в кольце окружения. Так же по группировке ВСУ оказавшейся запертой в «Погребском полукотле», приходится терпеть постоянные удары крупноствольной артиллерии, налёты дронов-камикадзе и рейды диверсионных групп. О непростом положении ВСУ на Курщине рассказывается в свежей сводке отечественного МО.

По словам президента РФ в Курской области остаются блокированными 2000 солдат и офицеров ВСУ.

Согласно официальной информации, передовые группы «Северян» смогли выстоять против пяти попыток накатов украинских ВС и продолжают блокировать продвижение к зоне отхода.

И согласно более свежим сведениям, украинский Генштаб пытается скоординировать отступление ВСУ из ряда районов Курской области, организовав контрудар рядом с н.п. Новоивановка, но ситуацию исправить не удаётся. Тем более по данным «Mash», ВС РФ сжимают кольцо окружения в боях за н.п. Погребки, Ольговка и Новоивановка.