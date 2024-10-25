Не успели немцы "поддержать" Киев передачей дорогостоящего и дефицитного зенитного вооружения, а оно уже отправляется на свалку.

Прямо во время движения редкую и дорогую зенитную установку IRIS-T подкараулил барражирующий боеприпас семейства «Ланцет». Соответствующие кадры поражения публикует аффилированный с российскими военными ТГ-канал «Изнанка». Как пишут российские военкоры, украинский экипаж зарубежной пусковой установки находился в довольно расслабленном состоянии, так как боестолкновение произошло вдали от передовых позиций: дорогая техника ВСУ была застигнута врасплох в периметре н.п. Великая Костромка в днепропетровском регионе Украины.





Полная батарея комплекса заказчику может обойтись в 40 млн €.





Рассматривая представленное видео, отчетливо видно тщательно замаскированный автомобиль с зенитными ракетами. Но все эти действия не помогли мобильному комплексу – прилёт «Ланцета» заставил бронированную кабину воспламениться. Причем украинских визави нельзя было обвинить в воинском непрофессионализме и халатности: машина с зенитными противоракетами постоянно перемещалась с целью избежать внезапного удара баллистическими версиями «Искандер-М». Но сегодня не повезло.





Объективный контроль со стороны дрона-наблюдателя ВС РФ.Источник изображения: "Изнанка"







IRIS-T хотя и является менее дальнобойной установкой чем американский ЗРК Patriot, по части работы РЛС на голову превосходит заокеанский аналог. Поэтому потеря немецкой бронемашины дорого обойдется украинской армии по части защиты воздушного пространства от разведывательных и ударных БПЛА российской армии, даром что налёты последних стали явлением ежедневным.