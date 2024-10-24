Умный дрон летает теперь низко.

Беспилотный дальнобойный дрон «Гербера» пролетел без видимых проблем над городской округой Сум и не встретил во время полёта абсолютно никакого противодействия местного расчёта ПВО. Так горожане записали на камеру смартфона беспрепятственный полёт российского БПЛА, двигавшегося в низковысотном коридоре.

Если внимательно посмотреть на кадры видео, то можно заметить, что неизвестный дрон точно не «Герань», хотя сделанный по «бесхвостной» схеме в качестве дрона этот беспилотный образец имеет некоторые сходства со своим старшим собратом.

На текущий момент времени известно, что «Гербера» может выступать в трёх базовых ипостасях. Это разведывательный БЛА, дрон-приманка и самый свежий случай – барражирующий боеприпас. Так же украинские власти сообщают о появлении вариации «Герберы» как разведывательного дрона, оснащенного оптико-электронным блоком для наблюдения над разведываемой местностью в видимом диапазоне. В добавок на самые совершенные модификации устанавливаются и модули радиоэлектронной разведки, пеленгующие важные узлы украинской обороны или центры управления ПВО.





И согласно самым свежим данным ВСУ, «Герберы» переключились вместо одиночных миссий на полёт управляемым роем, оперативные задачи которого могут меняться прямо во время полёта.