Во всём виноваты прожорливые частные подрядчики, буквально разоряющие такой бедный военный бюджет Штатов.

Боевые самолёты и судна могут стать самой настоящей экзотикой для американской армии из-за так называемого явления «спираль гибели в обороне». Как объяснили оружейные эксперты в беседе с корреспондентами Responsible Statecraft, пройдет лишь одно поколение, и американская армия воочию увидит дефицит воздушных машин и надводных кораблей.

Как объяснили специалисты, Пентагон хотя и знает о текущей проблеме, сознательно скрывает от общественности, что каждый новый объект вооружения стоит много дороже чем предшественник.

И чем дороже новая система вооружения, тем меньше американский бюджет может позволить себе их приобрести для нужд собственных армии и флота. И скоро может настать то время, когда даже сверхбогатый военный бюджет США не способен будет позволить приобрести передовой тип боевых систем.





Northrop Grumman B-21 Raider, цена одной единицы которого превышает 650 млн. долларов.







Так согласно прогнозам сбудется ситуация, когда в Штатах появятся много богатых подрядчиков, но 0 готовых к эксплуатации новейших кораблей и самолётов.

И для наглядного примера была обозначена проблема стоимости бомбардировщиков B-2, передовых истребителей F-22 и эсминцев типа Zumwalt. В ранних расчётах предполагалось закупить первых 132 единицу, вторых 750, а кораблей - 32. Но вместо этого получилось приобрести 21 бомбардировщик, 187 истребителей пятого поколения и 3 эсминца.

Не менее красноречивые цифры, идеальное описывающие ситуацию, были и в прошлом. Так 50 лет назад в ВВС Штатов было 10 386 самолётов, а сейчас только половина от этого числа. Так же в 1975 году было около 560 кораблей, сейчас примерно 300. Тенденция налицо.

И если так будет продолжаться и дальше, то США «разоружатся» в одностороннем порядке.

И как в полушутливой манере в 1983 году заверил управляющий Lockheed Martin Норман Августин, к 2054 в армии США будет один самолёт, которым придется пользоваться ещё и совместно военной авиации и военному флоту. Исключение будет лишь выпадать не високосный год, когда воздушное судно будут в течение одного дня использовать элитные американские морпехи.