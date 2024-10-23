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Madarator
The Economist: Армия РФ готовится наступать на Запорожье
Сейчас как раз идеальный шанс – украинские ВС скованы оборонительными действиями в ДНР и не могут выйти из курского приграничья.

   Российская армия готовится наступать на город Запорожье. Соответствующая алармистская статья со вполне очевидным подтекстом вышла из-под пера корреспондентов The Economist. Авторы публикации отмечают, что их доверенный контакт из высших кабинетов украинской власти, располагает достоверными сведениями о завершении подготовки к наступлению оперативного уровня армии РФ, на важнейший во многих смыслах город Запорожье. Ведь именно этот крупный населённый пункт – областная столица запорожского региона представляет собой самый настоящий промышленный кластер, потеря которого слишком сильно ослабит военно-производственные мощности Украины.

   И не желая подыгрывать официальной пропаганде Киева, тайный осведомитель зарубежного издания рассказал, что «успехи» курской операции ВСУ на самом деле далеки от определения "победа". И казалось бы, хорошо начинавшаяся августовская операция украинской армии близится к своему логическому завершению: несмотря на принятые усилия, на территории Курщины российская армия смогла отбить обратно половину захваченных земель у ВСУ. Причем тенденция успешных действий ВС РФ здесь продолжается.

   Тем временем украинский ресурс «Страна.ua» информирует своих читателей, что армия РФ тактическим «прощупыванием» смогла продвинуться вперед и взять несколько локальных участков на запорожской ЛБС.

   В своём материале журналисты «Страны» подтверждают сведения, что для Киева потенциальный успех российской армии в Запорожской и Днепропетровской областях критически опасен, делая контроль над Запорожьем и Днепропетровщиной куда более важными для Украины в целом, чем удержание Донбасса.

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