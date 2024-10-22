Тактический контрнаступ для ВСУ в очередной раз закончился ничем кроме потерь.

Явственно понимая, что только лишь находясь в постоянной обороне, выиграть вооруженное противостояние с российской армией невозможно, хотя сохранить хоть какую-то боеспособность ещё можно, украинский Генштаб решил рискнуть дефицитными образцами западного вооружения, отправив их в прорыв и наступление на российские позиции на одном из участков покровского операционного направления. Но неоправданный риск окончился в очередной раз зафиксированным на камеру высотного беспилотного разведчика провалом.









Так редакция ТГ-канала «Военный осведомитель» выложила в Сеть видео с передовой в районе населённого пункта Красный Яр, где на перекрестке в момент срыва атаки застыли, навечно уничтоженные российскими военными, остатки украинской бронеколонны.









Так военные эксперты в пораженной бронетехнике узнали образцы американской армии, как гусеничные, так и колесные вариации.

На представленных кадрах можно четко идентифицировать БМП M2A2 Bradley, колёсный бронированный транспорт – International MaxxPro, и снова гусеничные бронетранспортёры: M1117 и M113.









Из представленного видео можно сделать вполне однозначный вывод: чем меньше в действующих подразделениях украинской армии бронированной техники, тем меньше шансов выполнять наступательные действия: так как возможность прорвать укрепленную линию обороны исключительно пехотными штурмами для ВСУ на 100% приближаются к нулю. А неудачные попытки локальными атаками улучшить положение подведёт украинские ВС к окончательному поражению в противостоянии со своими российскими визави.