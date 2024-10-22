Дальше будет спрямление ЛБС и подготовка к решающей битве за Покровск.

Только окружением Селидово дело на покровском операционном направлении не ограничится. Российские военные точно такую же участь готовят и для Курахово в Донецкой области. Соответствующим прогнозом с журналистами испанского Pais поделились сами украинские военнослужащие во время свежего интервью.

Как рассказал иностранным корреспондентам офицер 46-й бригады украинских десантников Евгений Чурбанов, Курахово как город, будет взят по авдеевскому и угледарскому сценариям. То есть крупный населённый пункт сначала окружат по флангам, а затем мощным штурмом сомнут сопротивление гарнизона ВСУ.





Из-за низкого боевого духа в рядах ВСУ, действующих в ДНР, слишком высок уровень дезертирства, из-за чего многие важные позиции оставляются раньше времени.





Чурбанов считает, что самая главная проблема на текущую осень для украинской армии, действующей на покровском направлении, в частности в Курахово, это нехватка подготовленных рядовых бойцов. Тем более об этом прямо говорит слишком редкие ротационные действия командования ВСУ, меняющие уставших солдат лишь на протяжении 3 месяцев на передовой.