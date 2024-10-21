Крупный населённый пункт штурмуется сразу с четырех направлений, а предваряли штурм 7-дневная артиллерийская и авиационная атаки.

Ряд российские телеграм-каналов указывают, что город Селидово штурмуется пехотой РФ при поддержке бронетехники сразу с нескольких направлений, причем скепсис в отношении реальных возможностей удержать город силами украинского гарнизона выражают и западные военные аналитики, указывающие на высокую вероятность образования двух оперативных окружений украинских подразделений. Так одним большим котлом может стать сам населённый пункт, вторым – операционная зона Селидово-Кураховка. Соответствующая публикация появилась на страницах «Военной хроники».

Так с высокой вероятностью, Селидово повторит судьбу Угледара для украинских военнослужащих, вынужденных по политическим прихотям своего военного командования оборонять обреченный город. О том, что удержать территорию силами украинских солдат и офицеров, находящихся в периметре городской агломерации не получится, свидетельствует тот факт, что потенциальные пути для отправки поддержки перекрыты, за исключением одной дороги, участок которой простреливается со всех сторон. Часть украинских военных уже начали отход со своих позиций в городской черте.

Направления ударов ВС РФ при штурме Селидово











Редакция канала предполагает, что под давлением объективных причин, ВСУ придется практически без борьбы оставить Курахово и Селидово, концентрируясь на удержании важного в экономическом и военном планах Покровска, падение которого выводит российские войска практически на чистый оперативный простор, за которым лежит территория Днепропетровской области.