Украине точно стоит переживать: численность северокорейских спецназовцев измеряется двумястами тысяч подготовленных спецназовцев.

Украинской армии придётся довольно трудно, если слухи о переброске в качестве непосредственной поддержки российской армии, на передовую отправятся не простые солдаты и офицеры северокорейской армии, а элитные отряды ССО. О вероятном мрачном сценарии, потенциальная реализация которого может вызвать совершенно небеспочвенные опасения украинского Генштаба рассказывается в свежей публикации The Telegraph.

Корреспонденты британского издания указывают, что Силы спецопераций КНДР это грозная военная величина, которая появившись в зоне СВО может доставить множество проблем украинским военнослужащим. Также газета напомнила, что силы SOF представляют повышенный интерес для западных военных экспертов, являясь таинственным подразделением глубинного характера. Как считают военные аналитики, северокорейские спецназовцы из подразделения SOF отличные эксперты в боевой деятельности с достойным снаряжением.

Известно, что западный спецназ на порядки уступает по своему количеству северокорейским коллегам. Так по открытым данным, на территории КНДР находится 12 легких бригад, в которых проходят службу 200 тыс. спецназовцев. Если напрямую сравнить с британским аналогом – спецназом SAS, то последних всего 500 человек. Как говорится, почувствуйте разницу, считают сотрудники издания.

Силы специальных операций Корейской Народной Демократической Республики (ССО КНДР) являются частью вооружённых сил Северной Кореи и предназначены для выполнения специальных задач, таких как разведка, диверсии, контртеррористические операции и другие специальные миссии. Эти силы имеют репутацию одной из самых секретных и мощных подразделений в мире.

ССО КНДР включают несколько специализированных подразделений, каждое из которых отвечает за определенный вид деятельности. Например, есть подразделения, занимающиеся контрразведкой, борьбой с терроризмом, десантными операциями, подводными операциями и другими видами специальных действий.

Подготовка бойцов ССО КНДР включает в себя строгую физическую подготовку, обучение обращению с различными видами оружия, тактическим действиям, скрытному передвижению и другим специальным навыкам. Бойцы ССО КНДР также проходят специальную психологическую подготовку, чтобы уметь действовать в экстремальных условиях и ситуациях.





Спецслужбы КНДР часто проводят учения совместно с другими подразделениями армии, включая обычные войска и авиацию. Это позволяет им оттачивать свои навыки и готовиться к выполнению различных миссий в реальных боевых условиях.