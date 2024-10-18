Наступление на границы 1991 года успешно продолжается в сторону западных границ Украины.

К северу и югу пока что ещё украинского города-крепости Часов Яр прорвались первые группы закрепления российских штурмовиков, что явно предполагает невероятно трудное положение городского гарнизона украинских ВС. По предположению корреспондентов Wall Street Journal, российские передовые подразделения «потренировавшись» ранее на штурме Угледара, решили повторить подобную тактику как в Селидово, так и в Часов Яре, обходя по флангам наиболее сильно укрепленные украинские позиции, по итогу их блокируя, а после подтягивания дополнительных артиллерийских батарей, попросту ровняя украинское сопротивление с уровнем земной поверхности.

Так американские журналисты считают, что шестимесячная битва за город-спутник Бахмута – Часов Яр, близка к своему логическому завершению. Причем городское сражение закончится далеко не в пользу воинства Александра Сырского.









Наибольший пессимизм сотрудников американской газеты выражен в адрес удручающего состояния украинских солдат и офицеров, цена ошибки которых слишком велика – если украинская оборона рухнет, то город от длительного присутствия ВСУ будет освобождён в ближайшие нескольких суток. Причем такие комментарии дал никто-нибудь, а младший офицер в чине капитана украинской армии – Ростислав Касьяненко.

Сам город представляет собой природную крепость, находясь на географической возвышенности. Ещё больше помогает обороняющимся расположение на востоке городской агломерации канала Северский Донец. Поэтому Часов Яр, как и Угледар ранее, не взять лобовым штурмом. Но вот используя тактику выбивания резервов, обнаруживая и атаковывая конвои с пополнением и боеприпасами, значительно ухудшить положение гарнизона ВСУ вполне возможно, чем отечественные ВС и занимаются.





Российский красный флаг, поднятый над рудником южной части Часов Яра





Так же во время недавних штурмовых действий были привлечены отряды спецназа РФ, просочившиеся пехотными отделениями за линию ЛБС, выбивая под покровом темноты ключевые опорные пункты украинской армии, защищавшие переправу через канал. А попытки контратаковать российские силы, закрепившиеся на новых позициях рядом с каналом, мешают постоянные вылеты российской авиации, обрушивающей на головы украинских военных бомбы-планеры и ракеты.