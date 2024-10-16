Странно что это не понимают в Киеве.

Обладая ядерным оружием, Россия представляет собой куда большую опасность чем Иран, у которого такого оружия пока что нет. Именно поэтому Вашингтон поддерживает Украину гораздо более сдержано, чем это происходит с Израилем, которому оппонирует Иран – страна без ядерного оружия. Так в Politico прокомментировали действия вашингтонской администрации, попутно подсчитав уровень поддержки официальных Киева и ель-Авива.

Как в своём интервью для газеты заявил старший помощник одного из американских сенаторов, США могут проявить риск, начав перехватывать ракеты Ирана в воздушном пространстве Израиля, не провоцируя на прямой вооруженный конфликт Тегеран со взаимным использованием ядерного оружия. Но то же самое нельзя не сделать с Украиной, так как ей противостоит российская армия, обладающая одним из самых обширных ядерных арсеналов на планете Земля.









В своем недавнем выступлении Владимир Путин прямо обозначил, что прямое участие западных государств в конфликте между Россией и Украиной всё меняет.