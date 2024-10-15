Российские ударные дроны стали настоящей занозой для украинских подразделений, задействованных в районе российско-украинской границы.

Почему сегодняшние войсковые операции не имеют смысла без использования высотных зенитных перехватчиков наземного типа, не говоря уже о наличии прикрытия с воздуха, наглядно демонстрируют кадры боевой работы отечественного ударного дрона семейства «Иноходец».

Так во время боевых действий в Суджанском районе рядом с населенным пунктом Гончаровка на курском направлении, перспективным управляемым боеприпасом класса Х-БПЛА «воздух-поверхность» было уничтожено сооружение, использующиеся украинской армией одновременно как войсковой склад и как пункт временного размещения.









Как сообщает военный эксперт и постоянный автор блога «Русское оружие» Евгений Даманцев, корректируемый боеприпас был запущен с высотного эшелона в диапазоне 5500 — 6100 метров, что крайне затрудняет перехват российского дрона без наличия ЗРК с высотным рубежом досягаемости более 5 километров, что мы и увидели.

«Иноходец», помимо оптических систем наблюдения, функционирующих в дневном режиме, так же располагает оборудованием, способным отслеживать и уничтожать цели в ночное время суток.





Полёт ракеты и секунды до удара по ангару ВСУ





Тем временем хорошего решения с курской операцией для высшего политического руководства со стороны Киева не существует: если Зеленский отдаст приказ о выводе воинского контингента ВСУ с Курской области, то ему придется оправдываться за цели такой операции, приведшей к итогу к большим потерям; если украинский лидер оставит всё как есть, то потери будут кратно нарастать, как и расходоваться важные для других операционных направлений дефицитные ресурсы.