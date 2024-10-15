Украинский барражирующий боеприпас способен преодолеть 70 километров и обладает пониженной радиолокационной заметностью.

Наблюдая за непревзойденной эффективностью российских дронов «Ланцет», правильно называемых как управляемый барражирующий боеприпас, украинские инженеры наконец спустя энное количество времени смогли создать равный примерно по тактико-техническим характеристикам аналог, обладающий, помимо прочих достоинств, высокой радиолокационной скрытностью. Речь идёт о дроне-камикадзе семейства «Stick M12», выполненном в самолётной компоновке, о чем пишет постоянный автор блога «Русское оружие» Евгений Даманцев.

Как рассказал отечественный эксперт, военная продукция авторства украинской фирмы United Military Solutions заявлена как перспективное ударное средство малой заметности, могущее преодолеть в идеальных полётных условиях 70 километров и способное находиться в воздухе больше 60 минут.









Заявляется, что БЛА выполнен из высокотехнологичных композитных материалов с низкими радиоотражающими свойствами, оснащенный электрической силовой установкой, издающей при включенном состоянии низкий уровень шума. В качестве БЧ используется кумулятивный заряд, либо осколочно-фугасный. А та самая способность эффективно поглощать радиосигналы сканирующих небесную поверхность радаров, характеризуется значениями ЭОПР в диапазоне 0,01 - 0,02 кв. м.

ГСН дрона состоит из комбинированного блока, представляющего собой гибридную систему на основе оптического и инфракрасного сенсоров, позволяющих уничтожать технику как в дневное время суток, так и под покровом темноты.









Как сообщается, дрон эффективен, как для борьбы против стационарных позиций и живой силы, так и для атак на движущуюся бронетехнику.

В публичном пространстве есть сведения о постановке на вооружение десяти подобных БПЛА 100-й ОМБр ВСУ.