"Вели наблюдение и контролировали ситуацию", - отчитались в Пентагоне.

Буквально рой неопознанных беспилотных разведчиков висел на протяжении нескольких недель в районе особо охраняемого периметра военной базы Лэнгли и базы военно-морского флота Норфолк в штате Вирджиния. О «неидентифицированных дронах» рассказали в свежей публикации The Wall Street Journal источники среди американских военных и спецслужб.

Сам Лэнгли является знаменательным населённым пунктом из-за расположения в городе штаб-квартиры ЦРУ. А Норфолк представляет собой, без всяких кавычек крупнейшую военно-морскую базу, где в округе базируется хорошо известный и один из самых элитных флотских спецназов – отряд «морские котики».

Как рассказали американские корреспонденты, в прошлом году в районе военных центров Штатов в течение 17 дней денно и нощно находились дроны. Причем разведывательные аппараты имели современную оснастку, позволяющую вести качественное наблюдение даже в темноте, так как ДПЛА наблюдались только после захода солнца.









Для решения проблемы работники военных баз привлекали полицейские наряды, но местные правоохранители так и не смогли выяснить, куда дроны-разведчики улетели после разведывательных операций в районе баз.

По итоговому отчету чиновников-расследователей выяснилось, что принадлежность беспилотных аппаратов никто узнать так и не смог, как и воспрепятствовать проведению разведывательной миссии, затронувшей наблюдение за деятельностью чувствительной для объектов общенациональной безопасности территории.