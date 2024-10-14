А ещё не верит, что Киеве действительно нужно новое немецкое оружие за несколько десятков млрд. долларов.

Украинская армия в целом не готова к проведению масштабного контрнаступления. И это мнение не российских государственных каналов, а мнение одного из главнейших европейских союзников Киева – Минобороны Германии. О неверии в текущие возможности ВСУ написали корреспонденты Bild ссылаясь на информаторов в Бундесвере.

Как уточнили германские военные, в ближайшее время контрнаступление украинских ВС точно невозможно.

И словно этого мало, в Берлине решили на 100% «добить» украинское высшее руководство, сообщив, что на тяжелую военную технику из запасов германской армии ВСУ точно надеяться не стоит.

И хотя у немецких танкистов есть как минимум 300 ОБТ Leopard 2, как и неназванное количество БМП и подвижных артиллерийских систем, всё это останется на балансе германской армии, необходимое для обороны государства.









И это не единственная плохая новость для Киева. Якобы, миллиарды военной поддержки для Украины, озвученные Олафом Шольцем, не являются 100% правдой. Потому что всё что получит ВСУ на те самые миллиарды, это не новые поставки, а поддержка прошлогодняя, которую будут оказывать как минимум на протяжении 1-2 лет, а украинскому Генштабу всё германское вооружение нужно уже сейчас. Разумеется, никто ради каких-то там срочных желаний Зеленского и Сырского снижать кратно обороноспособность немецкой армии не будет.

И вместо помощи на 8 млрд. евро, как было в прошлом году, Украина в следующем году от Берлина получит военной поддержки на сумму в 4 млрд. евро.