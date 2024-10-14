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Madarator
The Economist: Украинской сталелитейной промышленности грозит исчезновение
Стали нет и не будет, но вы в Киеве держитесь.

   Сталелитейная промышленность украинского государства находится в критической ситуации, причём эта формулировка не является фигуральной конструкцией, а есть вполне реальная ситуация. Таким событием, которое поставит точку для сталелитейной отрасли Украины может стать продвижение российских штурмовиков к Покровску в Донецкой области. Ведь именно в черте города расположена масштабная шахта, где добывается особый вид угля, называемый коксующимся. Соответствующая алармистская публикация появилась из-под пера сотрудников The Economist.  

   Как объяснили британские журналисты, если на шахту перестанет поступать электричество, а логистические маршруты к объекту по тем или иным окажутся заблокированы, то сталелитейные предприятия Украины окажутся без важнейшего производственного компонента и могут совсем остановиться или заметно снизить уровень выпуска основной продукции.



   Можно посмотреть на текущую ситуацию под другим углом, где согласно мировому рейтингу производителей стали Киев вместо прошлогоднего 14-го места находится уже на месте 24-м в текущем году, что явно является серьёзным поводом для руководства офиса украинского президента задуматься.

   А тем временем посмотрим на карту российской СВО на покровском направлении, где передовые подразделения ВС России установили контроль над н.п. Гродовка. Теперь перед Покровском стоит лишь Мирноград, что явно показывает как ВСУ сейчас тяжело в потенциальной попытке удержать бывший Красноармейск.


Источник изображения: ТГ-канал "Map360 - Карта СВО"


   И согласно сентябрьской информации от украинской версии Форбс, производство стали на Украине в августе было наименьшим за последние пять месяцев, что должно поставить срочные определенные вопросы перед Киевом и его кураторами тяжелой украинской промышленности.

#инопресса #инопресса об украине #the economist #гродовка
Источник: economist.com
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