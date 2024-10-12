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Корреспондент Bild Юлиан Рёпке: Курская операция ВСУ не достигла ни одной из своих целей
Ну почему: российский агент Зеленский и его помощник Сырский сверхуспешно "обнуляют" наступательный потенциал украинских ВС в самых удобных для армии РФ условиях.

   Высшее политическое руководство Украины обманывает, когда утверждает, что планы украинских генералов в атаке ВСУ на приграничные районы Курской области на 100% сбылись. Всё получилось как раз наоборот, с крайне негативными последствиями для украинских военных.

Такой точкой зрения поделился военный блогер и обозреватель Bild Юлиан Репке.


Американский "Брэдли" на вооружении элитного отряда ВСУ


  Немецкий журналист буквально обвинил ведомство Александра Сырского в провалах в приграничных боях, по результату чего не удалось дойти до реки Сейм, как и закрепиться в округе важного Глушково. Всё тоже самое касается Теткино и Коренево. Но самый главный провал ждал украинского главкома во время главной цели курской операции ВСУ – способности контролировать Курскую АЭС. Этого не случилось. Получается украинские солдаты и офицеры зря пали, а их руководство не добилось вообще ничего из намеченных военных целей – и это на фоне и без того крайне тяжелой оперативной обстановки в ДНР и ЛНР для украинских ВС. Так зачем Зеленский и Сырский затеяли всё это и почему прямо сейчас украинские войска вообще продолжают находиться на курской земле, если для всех специалистов и экспертов стало очевидным, что это полный крах ВСУ в курском приграничье?


Сожженные украинские бронеавтомобили на одной из трасс в курском приграничье, вероятно уничтоженные в ходе попытки прорыва артиллерийским налётом ВС РФ.


   Но о чём умолчал проукраински настроенный Репке, так это об успешном контрнаступлении российских ударных сил при масштабной поддержке тяжелой бронетехники, по результату чего был продавлен левый фланг «курских бригад» ВСУ. И хотя аффилированные с украинской армией киевские паблики продолжают утверждать, что была предпринята успешная контратака, некоторая часть обозревателей с двух сторон придерживается иного мнения, предполагая, что это был большой удар по позициям украинских военных в российском приграничье, тем самым нанеся большой политический и иной ущерб Киеву и его воинству. 

#инопресса #bild #юлиан рёпке
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