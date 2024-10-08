Легкая гусеничная техника увеличивает шансы на успешность атак, перевозя штурмовой десант прямо к передовой.

В действующие подразделения российской армии предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ передали новую партию легкой бронетехники. Речь идёт об отправке обновлённых бронированных машин пехоты и бронированных машин десанта. В качестве аббревиатур это БМП-3 и БМП-4Д. Все поставляемые экземпляры существенно отличаются от своих вариантов, представляющих модели «до эпохи СВО». В новой технике установлена комплексная защита активного и пассивного спектров – дополнительные бронелисты и защитные экраны, модули РЭБ и тканевое покрытие «Накидка», скрывающее тепловую и радиолокационную сигнатуры.





БМП-3 вооружена 100-мм гладкоствольным орудием 2А70, умеющим помимо обычных снарядов выстреливать управляемыми противотанковыми ракетами, 30-мм автоматической пушки 2А72 и пулеметами в калибре 7,62-мм.





Так в своём производственном отчёте «Курганмашзавод» указал, что за девять месяцев текущего года сотрудники организации на 20% нарастили отгрузку готовой продукции в виде БМП и БМД, если сравнивать показатели производства с 9-месячным периодом года 2023-го. Соответствующие данные опубликованы на портале «Ростеха». Как информирует Госкорпорация, все работники отечественного завода, не покладая рук поддерживают высокий темп производства, порой выпуская некоторую продукцию в круглосуточном режиме. Так же не замечен срыв сроков поставки. Наоборот, некоторая техника поставляется заранее согласованных сроков контрактных обязательств.





БМД-4М





И хотя новые образцы БМП и БМД существенно проигрывают в защищенности российским танкам, но позволяют, благодаря своей повышенной мобильности, в отличие от ОБТ, заехать прямо на передовые позиции со штурмовым десантом, тем самым увеличивая шансы на успех в наступательных операциях, что как раз мы и наблюдаем на кураховском, угледарском, торецком и покровском операционных направлениях, где ВС РФ продолжают продвигаться вперед в быстром темпе, не в последнюю очередь в массовом порядке используя усовершенствованные БМП-3 и БМД-4М.