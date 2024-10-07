США от прекращения работы "Северных потоков" получили политические и экономические дивиденды на 100 лет вперёд.

Представители Вашингтона и Лондона напрямую участвовали в уничтожении газовых линий «Северных потоков». Свое мнение о том, что нормальная работоспособность газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» была нарушена при помощи диверсантов США и Великобритании, высказал Сергей Нарышкин – глава Службы внешней разведки РФ. Свое заявление высокопоставленный представитель отечественного разведсообщества высказал во время 55-й встречи Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ. Заявление Нарышкина продублировано и на портале федерального ведомства.

Представляющий СВР чиновник объяснил, зачем это было нужно США: таким образом Белый дом получает свой самый главный джек-пот – осуществить отрыв с гарантией ЕС от РФ, а самое главное – «демонтаж немецкого экономического чуда», когда благодаря очень дешёвому российскому газу многие отрасли немецкой промышленности за счёт низких цен на энергоресурс могли быть конкурентны на международной арене. Теперь этого нет, и многие крупные предприятия ФРГ вынуждены закрыться или переехать за океан в Штаты. А во-вторых, администрация Байдена не была уверена заранее, что руководители западных стран будут готовы добровольно отказаться от использования газа из «Северных потоков», тем самым пойдя на причинение существенного политического ущерба себе и экономического своим гражданам.

По итогу выступления Нарышкин высказался, что расследование ряда государств ЕС вряд ли установит истинных виновников ЧП в Северном море: простым жителям посредством европейских масс-медиа пытаются донести мысль, что непосредственно в диверсии виноваты только «любители-подводники из Украины».

А между тем напомним, что «подорвать» на глубине более 100 метров защитный бетонный желоб вместе с трубой, причем сделать это одновременно на нескольких трубах с первого раза по силам лишь представителям нескольких государств во всём мире, в перечень которых вряд ли могут входить подводные диверсанты ВМФ Украины, чей флот в состоянии упадка находится с момента развала СССР.