Джо Байден оказался на 4-ой позиции своеобразного рейтинга, а Владимир Путин на 27-й строке.

Больше всех получает лидер Сингапура Лоуренс Вонг. Именно он по версии журналистов американского Forbes является самым высокопоставленным руководителем государства. Утверждается, что официальная зарплата главы города-государства составляет в долларовом эквиваленте 1,69 млн. Такие сведения были получены от PoliticalSalaries.

До второго места добралась президент швейцарской республики Виола Амхерд, получившая почти в 3 раза меньше – 569 тыс. долларов. Почётное третье место застолбил за собой руководитель Австралии – Энтони Албаниз и его 412 тыс. долларов.

А вот лидер мирового гегемона, больше известный как президент США Джо Байден, максимум, что смог достичь, так это 4-го места со скромными для человека его ранга 400 тыс. долларов. Пятерку сильнейших по зарплатной ведомости закрывает Карл Нехаммер с 300 тыс. долларами. Составили ему компанию новозеландский премьер Кристофер Лаксон и представляющий Канаду глава местного правительства Джастин Трюдо.













Так же в десятке находятся немец Олаф Шольц, лидер Японии Синуэру Исиба и Саймон Харрис. Последний руководит Ирландией. Каждый из этой тройки получает 267 тыс. долларов в годовом эквиваленте.

Российский президент Владимир Путин входит в сотню списка, находясь на вершине 28 места.

А самая скромная зарплата в годовом исчислении оказалась у эфиопского премьера Абия Амхеда Али с его 1700 долларами.