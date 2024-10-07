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Madarator
Forbes назвал лидера Сингапура Лоуренса Вонга самым высокооплачиваемым мировым политиком
Джо Байден оказался на 4-ой позиции своеобразного рейтинга, а Владимир Путин на 27-й строке.

   Больше всех получает лидер Сингапура Лоуренс Вонг. Именно он по версии журналистов американского Forbes является самым высокопоставленным руководителем государства. Утверждается, что официальная зарплата главы города-государства составляет в долларовом эквиваленте 1,69 млн. Такие сведения были получены от PoliticalSalaries.  

   До второго места добралась президент швейцарской республики Виола Амхерд, получившая почти в 3 раза меньше – 569 тыс. долларов. Почётное третье место застолбил за собой руководитель Австралии – Энтони Албаниз и его 412 тыс. долларов.

   А вот лидер мирового гегемона, больше известный как президент США Джо Байден, максимум, что смог достичь, так это 4-го места со скромными для человека его ранга 400 тыс. долларов. Пятерку сильнейших по зарплатной ведомости закрывает Карл Нехаммер с 300 тыс. долларами. Составили ему компанию новозеландский премьер Кристофер Лаксон и представляющий Канаду глава местного правительства Джастин Трюдо.




   Так же в десятке находятся немец Олаф Шольц, лидер Японии Синуэру Исиба и Саймон Харрис. Последний руководит Ирландией. Каждый из этой тройки получает 267 тыс. долларов в годовом эквиваленте.

   Российский президент Владимир Путин входит в сотню списка, находясь на вершине 28 места.

   А самая скромная зарплата в годовом исчислении оказалась у эфиопского премьера Абия Амхеда Али с его 1700 долларами.

#инопресса #forbes #годовая зарплата мировых лидеров по версии forbes #сколько получают главы государств
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