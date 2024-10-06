Украинская ПВО сильно не любит "Охотника", потому что не может сбить и просто наблюдает за его полётом.

О том, чем отличается российская армия от украинской, рассказал российский военкор Александр Коц. Он отдельно отметил боевые миссии тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник», разработанного творческим коллективом КБ Сухой. Так по словам журналиста, российский БЛА участвует в полётных заданиях вместе с истребителем пятого поколения Су-57.









Коц отметил, что звено из двух современных авиационных машин заявили о себе, как об эффективном наступательном тандеме, буквально перемалывая без всяких кавычек сопротивление ВСУ. Причем разведывательная мощь «Охотника» делает заметную часть работы в охоте за украинской техникой, в особенности авиационной, сначала обнаруживая важные военные объекты современными пассивными РЛС, оставаясь вне зоны обнаружения украинских радаров, а после подсвечивая наземную и авиационную технику лазерами, тем самым выполняя операцию по целеуказанию. В большинстве таких заданий украинские боевые машины остаются выведенными из строя, уничтоженные комплексом управляемого вооружения Су-57. И что характерно, С-70 в зависимости от условий и поставленных задач, сам может выступать в роли ударного исполнителя.





В полёте





О дроне «Охотник» известно, что сейчас он не является штатным вооружением ВКС РФ, так как не принят госкомиссией, по причине переходного периода и активной стадии собственной разработки. И хотя базовые тактико-технические характеристики этого авиационного продукта к настоящему времени пребывают в статусе «засекречено», часть из них установлена. Это взлётная масса 25 тонн с возможностью боевой нагрузки до 8 тонн. Помимо ракет, С-70 способен применять и авиабомбы.