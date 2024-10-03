Коварные западные капиталисты в очередной раз покусились на отечественный онлайн-рынок.

Мобильная программа «Авито» теперь не находится через поиск Google Play, как и невозможно загрузить её через прямую ссылку на страницу программы в магазине Гугла. Почему приложение исчезло из магазина приложений американской корпорации, доподлинно неизвестно. Не знает в чём проблема и команда Авито, о чём было заявлено устами представителей пресс-службы.

Счастливчики, у которых этот мобильный софт уже установлен, никаких проблем в работе не наблюдают. Но надо соблюдать базовые рекомендации разработчиков: не деинсталлировать программу, а во-вторых, зайти в настройки, чтобы убедиться, что программа автоматически не сгружается.

Так же появилось предположение, что единственное, что может «отвалиться» при работе Авито, это работающая функция так называемых пуш-уведомлений.









Был дан и ещё один совет от сотрудников Авито: необходимость мониторить электронные письма на актуальный привязанный почтовый адрес и читать уведомления внутри приложения.

Есть и выход для тех, кто только собирается установить программу Авито. Необходимо скачать установщики Rustore, Xiaomi Market и Huawei AppGallery.

И наконец третий вариант: «добыть» приложение посредством прямой ссылки со страницы, адрес которой можно узнать посредством пуш-уведомлений.