И теперь придется в авральном режиме решать, где попытаться остановить прорыв ВС РФ.

И хотя на данный момент Угледар уже не представлял ценности для украинской обороны, падение этого маленького шахтёрского городка поставило перед украинским Генштабом несколько новых серьёзных вызовов, противодействие которым вряд ли будет найдено. Как посчитали журналисты украинского портала «Страна.ua», падение Угледара уже значительно ухудшило логистические возможности южнодонбасской группировки ВСУ.

Как было заявлено в публикации, до недавних событий Угледар представлял собой один из самых мощных и устойчивых оборонительных районов украинских ВС на южном фланге заградительной линии ВСУ. Но как только Угледар пал, то положение украинской армии оказалось сильно затруднено. Теперь украинскому Генштабу придётся решить основную задачу на участке своей обороны в районе южного Донбасса: где провести новую устойчивую линию своей защиты.









В новостной заметке подчеркивается, что, имея цель выйти к Курахово, российским бойцам придется сразиться за поселение Богоявленка, где сосредоточились остатки элитной 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По итогу корреспонденты «Страны» объяснили, что Угледар без ВСУ привёл к тому, что снабжение ВСУ на юге украинской обороны ухудшится, а вот снабжение ВС РФ станет безопасней. Что опять-таки, откроет перед российской ударной группировкой новые перспективы.

Сам освобождённый населённый пункт находится на выгодной географической позиции, будучи расположен на одном из холмов с водным массивом Кашлагача в пересечении ДНР и запорожского региона. Что позволяло ранее в необходимой мере снабжать украинские войска. Теперь такой «логистической легкости» для ВСУ не будет.