Отправится один эстонский военный или все два, местному правительству слишком трудно выбрать правильный вариант.

Эстонские чиновники предполагают в случае правительственного консенсуса выполнить отправку эстонского военного контингента на Украину. Соответствующими планами поделился глава оборонного ведомства Ханно Певкур. Резонансное заявление было сделано во время беседы с ведущим Польского радио.

Как заявил высокопоставленный военный функционер Эстонии, на 100% утверждать нельзя, что ВС республики будут сражаться на стороне ВСУ, но и исключать такого развития события было бы не правильно. Всё потому что безопасность инструкторов прибалтийского государства не может быть гарантирована, как и такой вариант развития событий, что как только армейское соединение, например как эстонская бригада, отправится на территорию, подконтрольную Киеву, то с высокой вероятностью личный состав и техника будут в серьёзной опасности из-за действий ВС России. Поэтому «как будет» с решением отправить эстонские войска для помощи ВСУ, ещё только «предстоит изучить».









Предполагается, что первая партия эстонских военных будет использована в западных регионах Украины на «небоевых заданиях». Причем отправка эстонских солдат и офицеров должна быть одобрена ещё и НАТО.

В настоящий момент эстонские военнослужащие находятся на территории Польши и Британии, где данный контингент «осуществляет подготовку».

Ранее Литва, Латвия и Эстония стали одними из самых преданных союзников руководства Франции в идее отправиться вместе с вооруженными силами Парижа на Украину. Но после гигантского вала критики Эмманюэль Макрон включил задний ход и передумал насчет миссии французских ВС на Украине.