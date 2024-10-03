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Madarator
Эстония может отправить военных на Украину, но на это решение нужно разрешение НАТО
Отправится один эстонский военный или все два, местному правительству слишком трудно выбрать правильный вариант.

   Эстонские чиновники предполагают в случае правительственного консенсуса выполнить отправку эстонского военного контингента на Украину. Соответствующими планами поделился глава оборонного ведомства Ханно Певкур. Резонансное заявление было сделано во время беседы с ведущим Польского радио.

   Как заявил высокопоставленный военный функционер Эстонии, на 100% утверждать нельзя, что ВС республики будут сражаться на стороне ВСУ, но и исключать такого развития события было бы не правильно. Всё потому что безопасность инструкторов прибалтийского государства не может быть гарантирована, как и такой вариант развития событий, что как только армейское соединение, например как эстонская бригада, отправится на территорию, подконтрольную Киеву, то с высокой вероятностью личный состав и техника будут в серьёзной опасности из-за действий ВС России. Поэтому «как будет» с решением отправить эстонские войска для помощи ВСУ, ещё только «предстоит изучить».



   Предполагается, что первая партия эстонских военных будет использована в западных регионах Украины на «небоевых заданиях». Причем отправка эстонских солдат и офицеров должна быть одобрена ещё и НАТО.

   В настоящий момент эстонские военнослужащие находятся на территории Польши и Британии, где данный контингент «осуществляет подготовку».

   Ранее Литва, Латвия и Эстония стали одними из самых преданных союзников руководства Франции в идее отправиться вместе с вооруженными силами Парижа на Украину. Но после гигантского вала критики Эмманюэль Макрон включил задний ход и передумал насчет миссии французских ВС на Украине.

#эстония #иностранные военные на украине
Источник: wiadomosci.wp.pl
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