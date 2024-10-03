Отступать придётся до самой польской границы, если у украинской армии такой маневр ещё получится.

Украинский Генштаб может и хотел бы сохранить под своим контролем архиважный в военном и экономическом планах город Покровск, но грамотный подход российских генералов, готовящихся к скорому штурму этого населённого пункта, делает шанс украинского командования на успешную оборону равным нулю. И на такое заявление есть одна очень существенная причина. Согласно мнению американских корреспондентов из издания Washington Post, российская армия в лице своего руководства, понимая насколько важна сеть стратегически важных дорог при оборонительных действиях, использовала дальнобойные высокоточные боеприпасы для разрушения оных, имея лишь единственную цель – повредить логистические линии ВСУ в Покровске.









И как мы узнаём из иностранной публикации, российский Генштаб добился поставленной цели: местная железная дорога, по которой в направлении Донбасса следовали многочисленные железнодорожные эшелоны с живой силой и бронетехникой, в ходе одного из огневых налётов ВС России была разрушена, как и выведен из строя мост. Теперь нет сомнений, что Покровск ВСУ не удержат.

А мы вспомним, что бывший Красноармейск, есть центральный транспортный узел, размещенный в южном Донбассе. Именно благодаря этому городу снаряды и все остальное, необходимое для обеспечения ВСУ, поступали украинским гарнизонам, удерживающим пока что Селидово и Часов Яр. Теперь ситуация для украинской армии стала двигаться по крайне негативному сценарию.