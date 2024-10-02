Украинские ракетные специалисты на протяжении 33-лет независимости Украины так и не смогли создать баллистический боеприпас, а тут раз, и за год создали. Подозрительно слишком.

ВСУ добились успешных тестовых запусков новейшей баллистической ракеты украинского производства. Именно такую информацию озвучил украинский общенациональный лидер Владимир Зеленский. О достижениях украинских ракетчиков руководитель Банковой рассказал во время собственного выступления на выставке оборонных индустрий в украинской столице. Данные о том, что инженеры ракетной отрасли Украины не теряли время даром, а смогли создать баллистический высокоточный носитель из собственных материалов, была озвучена в минувшем августе. О чем опять-таки сообщил Зеленский лично.

Что интересно, украинский президент не стал оглашать хотя бы примерные тактико-технические характеристики воздушного снаряда, сославшись на налёт повышенной «секретности».









Чуть приоткрыл завесу тайны советник руководителя украинского президента. Так Михаил Подоляк объявил, что благодаря упорству и высоким инженерным способностям конструкторских кадров Украины, удалось в новейшей ракете воплотить задумки, благодаря которым снаряд на 100% стал дальнобойным. В последних ревизиях такая ракета смогла преодолеть 700 километров.

После дал свой комментарий и высокопоставленный сотрудник Военной академии РВСН в чине экс-генерал-лейтенанта. Василий Лата назвал полную невозможность собственных инженерных кадров Украины реализовать не то что бы дальнобойное баллистическое решение в чертежах, но и на практике воплотить в металл даже ракеты средней и малой дальности. Всё потому, что за время своей независимости научный потенциал по созданию таких сложных устройств на Украине деградировал до слишком низкого уровня.