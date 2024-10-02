Так Вашингтон "отвечает" на милитаристские устремления Пекина, пытающегося доказать гегемону кто в Азии хозяин.

Военный парад, приуроченный к 76-й годовщине ВС Южной Кореи, стал местом публичной премьеры пусковой платформы для запуска новейшей баллистической ракеты Hyunmoo-5, она же Хенму-5. Но самое удивительное в премьере это не сам высокоточный боеприпас, а размер боевой части, точнее её максимальная снаряженная масса. Как пишут оружейные эксперты, реактивный снаряд оснащается БЧ массой до 8 тонн взрывчатки. При этом такого «классического» вооружения, располагающего такой мощной головной частью, нет ни у США, как и России. Поэтому с высокой долей правдивости можно утверждать, что теперь южнокорейские вооруженные силы являются армией с самой мощной ракетой неядерного действия.

Предполагается, что такая объемная БЧ нужна не для уничтожения скопления бронетехники или площадных целей, размещенных на земной поверхности, хотя и они могут быть, разумеется, сметены мощной ударной волной и многочисленными осколками. А главное назначение сверхмассивного боеприпаса – «выкорчевывание» заглубленных командных бункеров и убежищ.

Согласно сведениям ТГ-канала «ImpNavigator», если боеголовку уменьшить до веса в одну тонну, то такая ракета без проблем пролетит 5000 км. Что явно реверанс в пользу вооруженных сил КНР, которым и предстоит бороться с потенциальной угрозой. И как развил тему ТГ-канал «Военный осведомитель», с высокой вероятностью отдали «отмашку» на развитие южнокорейской ракетной программы в Вашингтоне, решившие таким образом найти противоядие против заметного роста военных возможностей китайской армии. И это есть то самое решение специалистов из Пентагона, которые легально прокачали южнокорейских ракетчиков, передав им технологии для появления «из ниоткуда» ракет, возможностям которым позавидуют как вооруженные силы США, так и России.