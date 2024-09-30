После со скоростью, достойной масковского Crew Dragon, американским командованием NORAD была опубликована жалоба на "непрофессиональные" действия русского лётчика "Тридцать пятого".

В мировой Сети всплыли кадры объективного контроля, записанные бортовой камерой американского истребителя, решившего беспроблемно перехватить российский военный самолёт. Но каково было удивление американского пилота F-16C, когда вместо одиноко следовавшего модернизированного бомбардировщика Ту-95МС, летевшего между прочим в нейтральном воздушном пространстве, осуществлявшего стандартный пролёт вдоль американских границ, он обнаружил другой российский самолёт. Но это был не бомбардировщик или самолёт-разведчик, а продвинутый авиационный борт поколения 4++ из стана отечественной истребительной авиации. Речь разумеется шла о многоцелевом сверхманёвренном истребителе, использующем двигатель с управляемым вектором тяги – Су-35С.

В США Су-35 и его модификации назвали его "универсальной боевой птицей" с грозным ударным оскалом.



И что хуже всего для американского пилота «Шестнадцатого», пилот Сушки не захотел быть просто зрителем, наблюдающим как зарубежный боевой самолёт перехватывает Ту-95. Поэтому лётчик, сидящий в кабине Су-35С неожиданно для F-16C пошёл на сближение, пролетев на достаточной близости от борта ВВС США. Причём полёт оказался настолько мастерским и показательным, что американский офицер от неожиданности и кажущегося близким столкновения попросту дёрнул резко свой штурвал, заставив свой F-16 «вздрогнуть».

Кадры того самого знаменитого перехвата, от которого у пилота F-16 банально дрогнули закалённые в боях на компьютерном тренажёре натруженные руки.

После Командование NORAD сразу же опубликовало сообщение-жалобу в американской соцсети, где написало примерно следующее: по версии высших офицеров США истребитель ПВО Аляски 23 сентября выполнял безопасный и профессиональный перехват российского бомбардировщика Ту-95, но следовавший в охранении Су-35 в ответ небезопасно сблизился с самолётом американской армии, продемонстрировав тем самым непрофессионализм и опасность для пилота F-16. И по мнению генерала США Грегори Гийо, опытные пилоты ВВС себя так не ведут. Об этом случае рассказал ТГ-канал «Военный осведомитель».