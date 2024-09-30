Нельзя было недооценивать разведывательно-ударный контур российской армии.

ВС РФ благодаря первоклассной разведке и местным информаторам разузнали местоположение военной базы с иностранными военными – служащими ВСУ, и сразу атаковали месторасположение объекта. Так пишет специализированный портал Military Watch Magazine, рассказывая об огневом поражении, случившимся в городе-порту Одессе.

Чем был нанесён удар и сколько в момент ракетной атаки находилось в расположении украинских солдат и офицеров, как и зарубежных советников, корреспонденты MWM не уточняют.









Как указано в публикации, в периметре военной базы находились технические специалисты и транспортные сотрудники, главная задача которых – обслуживание и наблюдение за надлежащим техническим состоянием техники НАТО. Так же часть таких иностранных военных непосредственно участвуют в боевых действиях, не доверяя эксплуатацию технически сложной и чувствительной к обслуживанию техники украинским бойцам. Другая часть представляют собой командиров, руководящих бронетанковыми рейдами на российские позиции. Достоверно известно, что в августовском налёте на Курскую область принимали участие военные из состава британцев, французов и поляков.