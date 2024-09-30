Та самая зеленая революция в действии: правда британский бюджет лишится множества налогов, а работники крупнейшего предприятия лишатся работы, но воздух в Уэльсе точно станет чище.

Пока новый британский премьер Стармер усиленно думает, почему его рейтинг спустя три месяца уже ниже, чем у его предшественника Сунака, местная экономика медленно, но неотвратимо, продолжает терять крупного налогоплательщика и работодателя, за что избиратели Уэльса наверняка скажут «большое спасибо». Речь идёт о работе производителя стали в Великобритании, больше известного в мире как сталелитейная корпорация Tata Steel. Именно эта индийская фирма в грядущий понедельник закроет свой завод в провинции Южный Уэльс, тем самым остудив доменную печь, единственную, которая ещё продолжала работать на предприятии. Известно, что именно это сталелитейное производство без перебоев и остановок функционировало не меньше 100 лет, информируют корреспонденты канала Sky News.

Помимо регулярных существенных налоговых отчислений, британское правительство получит тысячи недовольных рабочих и других сотрудников, обслуживавших крупный объект промышленности. Теперь все они окажутся на улице.

Известно, что всё случившееся коснулось населения населённого пункта Порт-Толбот, представляющего собой лидера в чёрной металлургии в островном государстве.









О подоплёке закрытия производства озвучивается такой факт, что остановка доменных печей кратно снизит тот самый углеродный след, и, наконец, поможет освоить «более зелёную выработку стали».

Как пояснили в самой Tata Steel, выплавка стали не закроется окончательно: к производству металла вернутся после запуска линии с электродуговыми печами, представляющими собой более экологичный способ металлургии. Ожидается, что переход на новое оборудование будет происходить на протяжении трёх лет, когда в 2028 году новый комплекс начнёт полноценно работать. Так же сообщается, что не все работники потеряют работу: оставят лишь тех, кто будет делать стальные слябы, для которых будет завозиться сырье из-за рубежа.

На такой зелёный переход Tata Steel потребуется 1,25 млрд. фунтов стерлингов, 40% из которых заплатит британское правительство. Правда это никак не вернёт рабочие места для 3000 человек, оставленных за бортом нового производства.