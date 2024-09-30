Список пожеланий как только не назови, но всё решают только Вашингтоне, а не Ермак и Зеленский.

В Вашингтоне увидели план победы Владимира Зеленского целиком, но украинские жители весь состав этой украинской стратегии не узнают. Об этом во время эфира местного телемарафона заявил никто иной, как руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак.

Менеджер, чьи полномочия не предполагают управление государством, раскрыл информацию, что не все пункты документа могут быть раскрыты, так как для этого они слишком секретны и представляют некоторую угрозу. Потому что узнав о перечне всех пунктов, сверхважными данными может воспользоваться себе во благо Россия.

А тем временем ряд украинских масс-медиа предполагают, что в неназванных пунктах речь могла идти о раскручивании маховика мобилизации в стране, и без того весьма непопулярной из-за методов её проведения.

Информация о том, что у украинского президента есть некий «победный план», стала циркулировать на излёте минувшего августа: ровно перед посещением Зеленского США. Последний возлагал большие надежды на эту поездку, намереваясь поучаствовать в Генассамблее ООН и совершить турне по американским политикам.

О том, что находится в украинском документе, есть некоторое представление у журналистов The Times, считающих, что в перечне из четырех глав перечисляются шаги со стороны западных союзников Киева, которые должны дать гарантии безопасности Украине, как это прописано в пятой статье устава НАТО. Так же стало известно и о неком пятом пункте, «активация» которого должна была произойти после завершения российской СВО.