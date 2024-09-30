В игру "удар по складу снарядов" ещё интересней играть, когда играешь вдвоём.

В мировой Сети редакторы ТГ-канала «Изнанка» опубликовали кадры внезапного огневого налёта посредством ракеты 9М723-1 по железнодорожному составу на юге Украины. Как сообщается, баллистический боеприпас, выпущенный из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» атаковал ж\д состав с вагонами, буквально под завязку набитыми реактивными снарядами и классическими БЧ для ствольной артиллерии.

Рассматривая загруженное видео, записанное при помощи беспилотного российского разведчика, можно увидеть головной тепловоз и атаку боевой частью «Искандера» нескольких вагонов, находящихся в конце состава. Понимая на 100%, чем грозит удар многокилограммовой ударной части по скоплению болванок с взрывчатым веществом, машинист отчаянно пытается уехать как можно быстрее с места, но обширной детонации всё равно избежать не удаётся, и после старта многочисленных взрывов начинается масштабный пожар.

В ходе комментариев к событию становится известно, что удар был нанесён в момент выгрузки артиллерийского арсенала в квадрате поселения Казанка. По словам информаторов, по результату эффективного ракетного удара украинская армия недосчиталась как минимум 12 полных вагонов со снарядами.

Власти на местах постарались обойти происшествие стороной, сообщив официально о возгорании критической инфраструктуры в Баштанском районе.

Вынуждены прокомментировать ЧП и в «Укрзализныце», где заявили о проблемах с движением поездов в районе стыков николаевского и кировоградского регионов. Что случилось с ж\д линией точно, не рассказали и здесь.