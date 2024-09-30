Жидкий газ без всяких кавычек можно назвать жидким золотом.

Российские производители сжиженного природного газа с осторожным оптимизмом смотрят в среднесрочную перспективу и планируют к 2035 году покорить планку производства СПГ в 100 млн. тонн готовой продукции в год. О перспективах отечественных изготовителей газового концентрата в беседе с корреспондентами ведущих изданий России рассказал руководитель Минэнерго Сергей Цивилев.

По мнению высокого правительственного чиновника, Вашингтон своими заявлениями о победе над отраслью российского СПГ-производства не помешал появлению амбициозных планов по росту выпуска готовой продукции сжиженного газа, хотя меры, предпринимаемые Западом в канве санкционного давления, ощущаются.

Так же Цивилев не назвал точные годовые объемы производства СПГ, мужчина дал понять, что есть целая стратегия, ключевой точкой которой является выход на выпуск 100 млн. тонн газа к 2035 году.

Глава Минэнерго в ходе выступления поднял тему «Арктик СПГ — 2», который в рамках официального старта ещё не работает, как и наложена пауза на постройку «Мурманского СПГ». Хотя ранее российский «Новатэк» хотел начать строительство в минувшем августе, но по каким-то причинам процесс строительства запущен так и не был.