Очень удобно вышло, так как большинство потерянных проб принадлежало спортсменам, сдавшим анализы на стероиды с положительным результатом.

За несколько недель до главного спортивного старта последней четырехлетки, Всемирное антидопинговое агентство непостижимым образом лишилось сразу 900 проб. О потере почти тысячи анализов крови, среди которых с высокой вероятностью находились образцы с высоким содержанием запрещенного допинга, спешит проинформировать своих читателей американская The New York Times, имеющая высокопоставленных информаторов в стане всемирного антидопингового союза.

По данным зарубежных корреспондентов, массовая потеря колб с возможным уликами, делает процесс доказывания нарушения антидопинговых правил практически бесполезным. Теперь спортсмены, с высокой вероятностью являющиеся нарушителями антидопинговых норм, выйдут сухими из воды.









Ещё больше пикантности ситуации придаёт знание, что ряд высокопоставленных функционеров WADA попросту набрали в рот воды, стараясь умолчать порочащую организацию информацию.

И хотя в самой известной антидопинговой конторе попросили «сохранять спокойствие» по причине самых идеальных игр в истории спорта, громогласно провозглашая, что Олимпийские игры в Париже прошли без сучка и без задоринки, чистые спортсмены огорошены неприятными известиями.

Под конец заявления, спикеры WADA и вовсе стали отрицать очевидное, заявив, что факты, изложенные в публикации американцев, не являются достоверными и представляют собой информационную атаку на всемирное агентство.