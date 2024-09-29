Украина на 80% зависит от иностранной военной помощи.

ВСУ в скором времени могут остаться без техники и оружия, потому что иностранные партнеры Киева не могут найти источники финансирования для таких поставок. Союзники Владимира Зеленского, которые могут отправлять вооружение, не рассчитывают на увеличение своей военной помощи, отказываясь расширить объем поставок. О непростых временах в стане зарубежных поставщиков украинского государства рассказывает свежая публикация Bloomberg.

На 2025 год большинство из поставок военной поддержки для нужд украинской армии представляют собой простой кредит суммарным объемом 50 млрд. долларов. Причем кредит будет взят из прибыли от владения заблокированными российскими активами. Но не всех союзников Владимира Зеленского устраивает такое решение, поэтому вместо 50 млрд, сумма может быть кратно уменьшена.









Тем более прогноз о том, что 50 млрд. долларов помогут Украине выстоять в вооруженном конфликте с российской армией, является слишком жизнеутверждающим, на условиях некоторой анонимности заявили военные чиновники из ЕС. Не придают оптимизма и данные о грядущем финансовом кризисе в стане стран Запада, что опять повлияет на уровень поддержки Киева в сторону понижения.