Разведывательно-ударный вертолёт вызывает чувство гордости у ВС РФ.

В Сети появилось архивное видео боевой работы Ка-52, увернувшегося против высокоскоростной зенитной ракеты Starstreak HV, запущенной украинским расчётом ПВО. Соответствующие кадры разместил блогер-обозреватель Кирилл Федоров на своем ТГ-канале.

В материале рассказывается, что событие развернулось не в этом году, но уникальные кадры для широкой общественности стали доступны только сейчас. Рассматривая своеобразную военную документалку, отчетливо видно, как экипаж Ка-52 выводит свою машину на пусковые позиции и в направлении позиций ВСУ запускает тяжелую корректируемую ракету «Вихрь». Спустя мгновение в крылатую машину уже летит украинская зенитная ракета, запущенная из мобильного комплекса Starstreak.





Соосная схема винтов является одним из преимуществ высокоманевренного Ка-52







Сам британский ПЗРК представляет собой достаточно опасное вооружение, наведение которого происходит по лазерной подсветке подвижной цели. И как только ракета достигает необходимого расстояния для поражения, из боеприпаса запускаются термостойкие и особо прочные дротики из вольфрама.









Бортовой комплекс авиационных уведомлений об атаке своевременно предупредил российский экипаж о запуске зенитного боеприпаса ВСУ, после чего последний, вовремя выполнил противоракетный маневр уклонения.

Силовая установка "Аллигатора" ТВЗ-117ВМА Ф, дополнительно форсированная мощностью до 2500 л.с. в нормальном режиме.





Продукция Камова в виде «Аллигатора», изготовлена по соосной схеме винтов, из-за чего если используется обычная схема вертолётных лопастей, вертолёт на компенсацию реактивного момента роторных усилий тратит до 20% мощностей силовой установки. Причем пилот должен отвлекаться во время резкого маневрирования на регулирования тяги. В соосной тяге, которая используется в Ка-52, таких недостатков нет: высокий КПД такой схемы управления позволяет форсированному двигателю ТВЗ-117ВМА Ф использовать свои энергетические характеристики практически на 100%. Дополнительным фактором идёт и аэродинамическая симметрия, упрощающая пилотирование.