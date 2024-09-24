Из-за раскрытия служебной информации депутатом Марьяной Безуглой, бригаду не вывели на пополнение несколько недель назад, а оставили в Угледаре.

Вместо вполне здравого решения о скором отступлении в относительно безопасный тыл, опытные военнослужащие 72-й механизированной бригады ВСУ продолжают удерживать Угледар, рискуя попасть в котёл, который непременно постарается организовать российская сторона. О сложном положении украинских военных, по воле своих генералов вынужденных сражаться в городе, куда уже прорвались штурмовики ВС РФ, и городе, который уже полуокружен с флангов, сообщает свежая публикация американского Forbes. По мнению западных корреспондентов, высшие украинские офицеры сильно рискуют, заставляя сражаться одну из самых опытных бригад, где в случае самого негативного сценария ВСУ лишатся крепкого армейского коллектива с большим опытом и ударным потенциалом.









По сообщению журналистов, 72-я бригада ВСУ без ротаций используется в районе Угледара с января прошлого года: то есть практически 2 месяца воины бригады Чёрных запорожцев без отдыха и ротации вынуждены отбиваться от тактических действий ВС РФ, получая невосполнимый урон. Разумеется, об этом знают и российские офицеры, непрестанными накатами изматывая дух и волю к сопротивлению украинской стороны на этой конкретной ЛБС.

И пока украинский Генштаб думает что делать с обороной Угледара на фоне зарубежной поездки Владимира Зеленского в Нью-Йорк, старающегося озвучить «план победы» над Россией своим западным союзникам, промедление со стороны украинских генералов рискует оставить подразделения 72-й бригады в невероятно кризисной ситуации. Потому что ВС России не ждут хода своих украинских коллег, а продолжают двигаться вперед с использованием ВКС РФ, «втаптывающих» в пыль позиции ВСУ в городской округе.









В заключение работники американской прессы отметили, что отличная по украинским меркам бригада, даже действуя в обороне с прекрасно оснащенным парком техники, не может вечно сопротивляться российскому штурмовому катку, требуя помощи или скорейшего отступления с разрушенных «под ноль» позиций.

В данный момент передовые подразделения российских штурмовиков достигли восточных окраин Угледара, продолжая выполнять план по окружению украинской стороны.