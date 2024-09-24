Через год по этой дороге будут перемещаться уже сотня таких авто-дронов.

В рамках тестового этапа по-асфальтовому шоссе в свой путь отправилось более десятка автомобилей, движением которых управлял компьютер без помощи водителя. О движении беспилотного автотранспорта по дороге М-11 «Нева» стало известно от журналиста издания «АОН». О том что проект важен, вышла специальная трансляция, продемонстрированная зрителям церемонию старта с исходных позиций грузовиков прямо во время организованного собрания «Цифровая транспортация».

Прокомментировали событие и в министерстве транспорта России, где отчитались, что машины-беспилотники будут совершать свой путь не только по короткому участку движения, а по всей протяженности федеральной трассы. Сообщается, что это первый логистический коридор на территории РФ с так называемыми автомобилями-дронами на маршруте.









В Минтрансе назвали и точное количество машин, отправившихся в рейс. В рамках презентации было раскрыто также и общее пройденное расстояние и суммарная масса всех грузов, успешно перевезенных. Согласно данным от отечественных чиновников, удалось за 18 месяцев проехать 3 млн. километров и транспортировать 330 тыс. куб. метров всевозможных грузов. В проверочных поездках участвовали 22 авто.

И как оказалось, на самом деле в поездке всё-таки присутствовал человек – это водитель, разместившийся на месте пассажира. Предполагается, что к концу этого года на трассе будут курсировать 43 грузовых автомобиля, а спустя год – 93 транспортных грузовых единицы.